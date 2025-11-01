LA NOCHE DE LOS MUSEOS EN EL INSTITUTO PASTEUR

http://caballitotequiero.com.ar/portal/wp-content/uploads/2025/11/mUSEO-dAVEL.jpg 889 500 revistahorizonte http://caballitotequiero.com.ar/portal/wp-content/uploads/2016/05/cabtq_logo.png revistahorizonte2025-11-01 10:00:162025-11-04 10:05:56LA NOCHE DE LOS MUSEOS EN EL INSTITUTO PASTEUR
El Museo Histórico Desiderio Davel, del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, abrirá sus puertas a la comunidad en la histórica Noche de los Museos ofreciendo diferentes actividades científicas, culturales y artísticas.
El Museo Histórico Desiderio Davel tiene como misión preservar la memoria histórica del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, enalteciendo la figura del Dr. Desiderio F. Davel, quien convirtió a la Argentina en el tercer país del mundo en aplicar la vacuna antirrábica, en 1886.
A través de sus actividades y exposiciones, el museo busca contribuir a la conservación del patrimonio histórico, científico y cultural del Instituto y su divulgación hacia la comunidad.