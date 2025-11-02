UN ALUMNO DE CABALLITO PLANEABA UN ATENTADO EN SU COLEGIO

Se trata de un alumno del Instituto Educativo Modelo, ubicado en San Irineo y Rosario, donde estuvo hasta hace poco el Colegio Santa Rosa.

La investigación se inició a partir de un informe remitido por el Federal Bureau of Investigation (FBI) de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo del Dr. Horacio Azzolin, con intervención de la Secretaría del Dr. Christian Mansilla.

El reporte alertaba sobre un usuario en una conocida red social, quien había manifestado su intención de realizar un tiroteo en una institución escolar. Ante esa situación, las autoridades fiscales dieron intervención al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA, con el objetivo de identificar al responsable y prevenir la amenaza.

De esta manera, los detectives efectuaron tareas de campo y análisis de información, detectando que el presunto autor sería un joven de 16 años, domiciliado en el barrio porteño de Caballito. Durante la pesquisa, los investigadores determinaron que el adolescente mostraba una marcada admiración por el régimen nacionalsocialista nazi, y que en ocasiones había glorificado a distintos atacantes múltiples o “asesinos en masa”, además de exaltar conductas violentas.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de la Dra. María Romilda Servini, Secretaría 2 del Dr. Sebastián Eduardo Martínez, ordenó el allanamiento del domicilio ubicado sobre la avenida Juan Bautista Alberdi.

En el operativo, los efectivos irrumpieron en la vivienda e identificaron al joven, quien se encontraba junto con su familia. En la requisa se secuestraron varias réplicas de armas de fuego (entre ellas, pistolas, un revólver y un subfusil), dos cuchillos, municiones, gas pimienta, botellas tipo “molotov”, dos teléfonos celulares, una notebook, un pendrive y cuadernos con anotaciones, incluyendo una carta de despedida ante un posible suicidio, entre otros elementos de interés.

Cabe señalar que la réplica del subfusil presentaba inscripciones con los nombres de reconocidos tiradores en masa, como Brenton Tarrant, Anders Breivik y Rafael Solich.

Además, los agentes hallaron un escrito en el que el investigado describía un plan de ataque previsto para noviembre, el cual contemplaba realizar una amenaza en un shopping cercano al colegio, ingresar posteriormente al establecimiento, simular ser policía, aislar a los alumnos en las aulas y ejecutar un tiroteo, con la intención de provocar un hecho de extrema violencia.

El joven quedó a disposición del magistrado interventor, quien ordenó su traslado al Cuerpo Médico Forense para una evaluación psiquiátrica, mientras que la causa fue caratulada como “Intimidación pública”.