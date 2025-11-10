La Noche de los Museos 2025

Un Éxito Rotundo en la Ciudad de Buenos Aires

La ciudad de Buenos Aires vivió una noche mágica el pasado sábado 8 de noviembre, con la edición número 21 de la Noche de los Museos.

Más de 300 sedes, incluyendo museos, centros culturales, escuelas y otros sitios de interés abrieron sus puertas al público, que respondió con entusiasmo, superando el millón doscientos mil visitantes.

Una Noche para la Cultura y la Diversión. La inauguración de esta edición de la Noche de los Museos tuvo lugar en el Centro Cultural Recoleta, con la presencia de autoridades del Gobierno de la Ciudad. La artista Marta Minujín presentó allí una escultura efímera, La Torre de Pisa de Spaghettis que se sumó a las numerosas actividades y exposiciones que se llevaron a cabo en todo la ciudad.

Caballito se Sumó a la Fiesta

En el barrio de Caballito, más de 15 lugares participaron en la Noche de los Museos, ofreciendo una variedad de actividades, exposiciones y espectáculos.

Participaron: Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, el Centro Cultural de Jubilados Nuestra Señora de los Buenos Aires, el Centro Cultural El Eternauta, Centro Cultural Lola Mora , Club Italiano de Buenos Aires, Escuela 9 D.E. 8 “Florentino Ameghino”, Fundación Caleidoscopio, Fundación Instituto Leloir, Laboratorio Patrimonial Centenera / Museo del Subte, Museo Argentino de Ciencias Naturales, Museo de Esculturas Luis Perlotti, Museo del Club Ferro Carril Oeste, Museo Histórico Desiderio Davel del Instituto Pasteur, Napule Galleria d’Arte, Colegio Marianista.

La Revista Horizonte, que cumplió 22 años consecutivos participando en La Noche de los Museos, en esta oportunidad presentó su muestra de fotos históricas en el Club Italiano que se vio colmado de público. En años anteriores se presentó en el Museo Luis Perlotti, la Asociación Amigos del Tranvía, la Asociación de Fomento y Biblioteca Popular Gral. Alvear y el Colegio Vieytes

Con un clima perfecto y temperatura agradable, la noche contribuyó a que la gente se animara a salir a las calles y disfrutar de la oferta cultural. Aunque en algunos lugares hubo colas largas, la espera valió la pena, ya que los visitantes pudieron disfrutar de una noche llena de arte, cultura y diversión.

La Noche de los Museos es un evento que ya se ha convertido en una tradición en la ciudad de Buenos Aires. La respuesta del público es un claro indicador de la importancia que tiene la cultura en la vida de los porteños. La ciudad se llena de vida y color, y la gente se reúne para disfrutar de la riqueza cultural que ofrece la ciudad.