IMPACTANTE INCENDIO EN CABALLITO CON LLAMAS DE MÁS DE DIEZ METROS

Un incendio de grandes proporciones se desató el miércoles 12 en un edificio de la calle Riglos al 300 luego de que una cuadrilla de Edesur rompiera por error un caño maestro de gas.

El hecho sucedió pasadas las 18 horas en las calles Formosa y Riglos. Los bomberos llegaron rápidamente al lugar para controlar el fuego.

Una cuadrilla de Edesur trabajaba en la vereda de Riglos, al 300 y rompió por error una caño maestro de gas.

Un vecino, dueño de una bicicletería, resultó con quemaduras en los brazos y fue trasladado por el SAME al Hospital Durand. Otra persona, perteneciente a la patrulla de Edesur, también resultó con heridas graves y se encuentra en terapia intermedia en el Instituto del Quemado. Nueve personas fueron evacuadas en el edificio lindero.

Seis dotaciones de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires trabajaron en el lugar para controlar el incendio. Además, una patrulla de Metrogas llegó al sitio para poder cerrar el caño maestro que ocasionó el siniestro.

Dos locales perteneciente a una bicicletería y a una peluquería que se encontraban en frente del siniestro fueron incendiados. Coria indicó que, además, un estacionamiento también fue afectado con dos motos prendidas fuego y un auto que se encontraba en el tercer piso que resultó con una afectación parcial.

El tránsito vehicular en la cuadra quedó interrumpido, lo mismo que el tránsito peatonal.

Se informó que las dotaciones de Bomberos trabajarán en el operativo durante toda la noche, mientras que varias cuadras alrededor del incidente se encuentran cortadas. E

En tanto, cerca de las 20.45, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se presentó en las inmediaciones para evaluar la situación.