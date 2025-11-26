LA PARROQUIA SANTA JULIA PARTICIPARÁ EN LA NOCHE DE LOS TEMPLOS

La Parroquia Santa Julia, ubicada en Juan Bautista Alberdi y Víctor Martínez, invita a participar en las diferentes actividades que tendrán lugar con motivo de una nueva edición de La Noche de los Templos.

La Noche de los Templos es una experiencia que permite conocer y profundizar la riqueza del patrimonio histórico, religioso, arquitectónico y cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se ofrecerá una visita guiada por el templo en donde podrán conocer más de su historia y también se podrá disfrutar de una programación de conciertos inigualables

Sábado 29 de noviembre de 20 a 24 hs.