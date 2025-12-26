RECORDAMOS EL HISTÓRICO CONCIERTO DE CHARLY GARCÍA EN FERRO CARRIL OESTE

El 26 de diciembre de 1982 fue sin dudas un día histórico para el rock nacional. Ese domingo Charly García se presentaba en el estadio del Club Ferro Carril Oeste convirtiéndose en el primer artista que brindaba un concierto solista en una cancha de fútbol. El motivo era la presentación del disco Yendo de la Cama al Living. Otro hecho inédito fue la convocatoria que superó las 25.000 personas.

“Ferro fue clave para el inicio de su carrera como solista. Ese show es un hito, no solo para el rock de este país, sino para el espectáculo musical argentino en general. Charly levantó el estándar técnico de lo que se podía hacer en Argentina e inauguró -Fiorucci mediante- el rock sponsoreado, algo por lo que fue duramente criticado”, recordó Roque Di Pietro, autor de “Esta noche toca Charly”, el libro que se sumerge en los recitales del ex Sui Generis.

Esa día la temperatura superó los 38 grados convirtiéndose en una jornada agobiante. Charly llegó al estadio en un Cadillac de color rosa y su ropa era del mismo color.

Entre los temas que sonaron esa noche se escuchó: “Yendo de la cama al living”, “Quizás porque”, “Desarma y sangra”, “Pubis angelical”, “Canción de 2×3″, “No llores por mi Argentina”, “Yo no quiero volverme tan loco” e “Inconsciente colectivo” entre otras.

Como dato anecdótico, la interpretación de “No bombardeen Buenos Aires” contó con un impactante show de efectos especiales a cargo de Renata Schussheim y Charly expresó una frase que quedó para la historia cundo dijo “No bombardeen Caballito”.

El concierto fue emitido por Canal 9 con la conducción de Juan bajo Alberto Badía y el acompañamiento del propio Charly, quien analizó su actuación en diálogo con el locutor.

El show duró más de dos horas y contó con las participaciones de Mercedes Sosa, Nito Mestre, Pedro Aznar y León Gieco.

Al analizar el evento, Charly manifestó: “Como fenómeno y convocatoria, creo que fue lo mejor que hice”.