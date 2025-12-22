21 DE DICIEMBRE DE 1955, SE INAUGURABA EL EDIFICIO DE EL HOGAR OBRERO

El Edificio «Nicolás Repetto», conocido también como el Edificio de “El Hogar Obrero” o el “Elefante Blanco”, fue inaugurado el 21 de diciembre de 1955. Está ubicado en Rivadavia 5108/26/32/34 y Rosario 607/11/19. Tiene una superficie de aproximadamente 26.156 mts y consta de una torre de 22 pisos con 263 departamentos, y un centro comercial.

Es uno de los edificios más emblemáticos del barrio de Caballito y durante muchos años fue el más alto. No se destaca por su estilo arquitectónico ya que fue duramente criticado, sino por su magnitud y su altura, que en su momento llamaba la atención.

En el año 1940 la Cooperativa adquirió la casona donde funcionara el “Sanatorio Argentino” ubicado en Rivadavia 5120. El proyecto pertenece al Arquitecto Beretervide, quien desarrolló también el Instituto Pasteur y el Jardín de Infantes “Andrés Ferreyra”.

La obra se vio demorada por diversos motivos, entre ellos, la Segunda Guerra Mundial que dificultaba la llegada de materiales provenientes de Europa.

El complejo de 70 metros de altura tiene una gran tienda de diversos rubros en la planta baja, entre ellos sastrería, zapatería, farmacia, librería, y otros y un almacén en el subsuelo para abastecer a sus ocupantes. Este se convirtió en el primer sistema de autoservicio de la Argentina.

El cuerpo principal del edificio consta de 22 pisos. En sus orígenes, en el primer piso funcionaba un jardín de infantes que luego se mudó a la última planta. Además, existía un entrepiso reservado para uso exclusivo de oficinas y otras dependencias de la Cooperativa.

El Edificio Nicolás Repetto se inauguró finalmente el 21 de diciembre de 1955 y contó con grandes comodidades para su época: siete ascensores para las viviendas y uno para el sector administrativo y comercial; servicios de agua caliente y calefacción centralizada, suelo radiante en los departamentos, lavaderos mecánicos e incineradores.

Entre sus tantos habitantes, vivió allí la Dra. Alicia Moreau de Justo, tal cual puede verse en la placa colocada en su entrada.