EL TRANVÍA AMPLÍA SU HORARIO

La Asociación Amigos del Tranvía anuncia que se amplía el horario de la movida «NAVIDAD SOLIDARIA EN EL TRANVIA»
Será Mañana y Tarde: de 10 a 13 y de 17 a 20 hs.
Conduce PAPÁ NOEL el coche «Lagarto» PM2, una reconstrucción total realizada por los Amigos del Tranvía.
VENI CON TU DONACION de ALIMENTO NO PERECEDERO
Gracias por Colaborar
Única parada: Emilio Mitre y José Bonifacio 
Organizan:
– Asociación Amigos del Tranvía
– Parroquia Lujan Porteño, de Flores al Sud