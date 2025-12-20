EL TRANVÍA AMPLÍA SU HORARIO

http://caballitotequiero.com.ar/portal/wp-content/uploads/2025/12/Tranvia-navidad.jpg 525 700 revistahorizonte http://caballitotequiero.com.ar/portal/wp-content/uploads/2016/05/cabtq_logo.png revistahorizonte2025-12-20 23:46:462025-12-25 23:59:55EL TRANVÍA AMPLÍA SU HORARIO
La Asociación Amigos del Tranvía anuncia que se amplía el horario de la movida «NAVIDAD SOLIDARIA EN EL TRANVIA»
Será de 10 a 13 y de 17 a 20 hs.
Conduce PAPÁ NOEL el coche «Lagarto» PM2, una reconstrucción total realizada por los Amigos del Tranvía.
VENI CON TU DONACION de ALIMENTO NO PERECEDERO
Gracias por Colaborar
Única parada: Emilio Mitre y José Bonifacio
Organizan:
– Asociación Amigos del Tranvía
– Parroquia Lujan Porteño, de Flores al Sud