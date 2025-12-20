EL TRANVÍA AMPLÍA SU HORARIO

La Asociación Amigos del Tranvía anuncia que se amplía el horario de la movida «NAVIDAD SOLIDARIA EN EL TRANVIA»

Será de 10 a 13 y de 17 a 20 hs.

Conduce PAPÁ NOEL el coche «Lagarto» PM2, una reconstrucción total realizada por los Amigos del Tranvía.

VENI CON TU DONACION de ALIMENTO NO PERECEDERO

Gracias por Colaborar

Única parada: Emilio Mitre y José Bonifacio

Organizan:

– Asociación Amigos del Tranvía

– Parroquia Lujan Porteño, de Flores al Sud