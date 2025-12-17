EL JEFE DE GOBIERNO SE REUNIÓ CON VECINOS DE CABALLITO

El miércoles 17 de diciembre, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se reunió con vecinos de Caballito en el Centro Burgalés, ubicado en la avenida Rivadavia 5764.

La reunión contó con la presencia del presidente de la Junta Comunal 6, Federico Ballan, la síndica de la ciudad, Mónica Fredas, y autoridades de la comisaría comunal 6.

Durante la reunión, los vecinos plantearon sus inquietudes y dudas sobre diversos temas que afectan al barrio. Algunos de los temas más destacados fueron:

El ruido generado por los recitales en el estadio de Ferro, que ha ocasionan molestias entre los vecinos, que en muchos casos hasta hacen vibrar edificios cercanos.

Otro tema fue la olla popular que se lleva a cabo los fines de semana en Acoyte y Rivadavia, que deja la zona sucia y no es gestionada adecuadamente por los organizadores.

El mal uso del Parque Centenario, que es utilizado para jugar a la pelota en altas horas de la noche.

También se habló de la falta de ascensores y escaleras mecánicas en varias estaciones de subte y las rampas en mal estado que afectan a las personas con discapacidad.

La circulación de motos y bicicletas por las veredas, que genera inseguridad.

Otros vecinos se refirieron a las veredas sucias y a la gente que vive en la calle y que sacan bolsas de los contenedores dejando la basura en la calle.

Luego de más de una hora en que el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, escuchó los reclamos, dio una devolución sobre los temas planteados.

Admitió que hay que trabajar en el tema de los conciertos en el estadio de Ferro, ya que son una fuente de ingresos, pero también generan molestias a los vecinos. Puso como ejemplo la situación en estadio de River, donde han disminuido los reclamos.

Sobre la limpieza en las calles, manifestó que comparando con el año pasado, la situación ha mejorado.

Al referirse a la gente en situación de calle, Macri dijo: “No lo justifico, en la Ciudad hay 5000 personas que todos los días van a paradores, sin embargo hay unas 1800 personas que no quieren ir, y como no está prohibido vivir en la calle, la situación se mantiene.”

También hubo vecinos que se refirieron al parque lineal de la avenida Honorio Pueyrredón y agradecieron por esa obra.

La reunión, con críticas y felicitaciones fue un espacio para que los vecinos pudieran expresar sus inquietudes y ser escuchados por las autoridades. El jefe de gobierno agradeció a los presentes y se retiró después de más de una hora y media de reunión. La participación ciudadana es fundamental para mejorar la calidad de vida en la ciudad, y reuniones como esta son un ejemplo de cómo se puede trabajar juntos para abordar los desafíos que enfrenta el barrio.