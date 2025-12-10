VISITA AL EDIFICIO DE CAMPICHUELO 553

La Junta de Estudios Históricos del Caballito organizó una visita al edificio ubicado en Campichuelo 553. El lugar fue originariamente una fábrica de colchones, luego estudios cinematográficos, más tarde funcionó la imprenta del Boletín Oficial y actualmente funciona una Cooperativa Gráfica.

Desde 1934 hasta 1944 funcionó en Campichuelo 553 los Estudios Cinematográficos Argentinos, Sociedad Impresora de Discos Estereofónicos (SIDE). Sus fundadores fueron Alfredo Murua y Genaro Sciavarra.

Por allí pasaron Luis Sandrini, Libertad Lamarque, Mecha Ortiz, María Duval, Enrique Muiño y Enrique Santos Discépolo entre otros.

Alfredo Murua había ingresado en 1926 a la empresa productora de discos “La Fonográfica Argentina”. La empresa se interesó en el invento de Alfredo Murua, el fonocaptor. Junto con Genaro Sciavarra cosntituten la Sociedad Impresora de Discos Estereofónicos. En 1934 se instalan an Campichuelo 553, donde anteriormente funcionaba una fábrica de colchones.

Al principio alquilaban los estudios a la empresa Argentina Sono Film y se filmaron películas como “Riachuelo” (1934), “Alma de Bandoneón” (1934), “La Barra mendocina” (1935), “Puerto Nuevo” (1936). También se filaron allí las películas “Bajo la Santa Federación” (1934) y “Sombras Porteñas” (1935), ambas dirigidas por Daniel Tinayre.

En 1936 SIDE firmó el primer contrato de su propio sello con la película “Don Quijote del Altillo”, protagonizada por Luis Sandrini. La segunda película fue “Ayúdame a vivir” (1936) con Libertad Lamarque, luego “Besos Brujos” (1937) y “La Ley que olvidaron” (1937), distribuídas mundialmente. También se rodaron “El Forastero” (1937) con Irma Córdba, “Caprichosa y Millonaria” (1940) dirigida por Santos Discepolo con Paulina Singerman, “Chimbela” (1939) con Elena Lucena, “Ambición” (1939) con Fanny Navarro y Floren Debene, “Retazo” (1939) con Paulina Singerman, entre otras. Para esta película se construyó en los estudios de la calle Campichuelo un decorado que reproducía la fachada de las tiendas de Diagonal Norte y Suipacha, con la entrada del subte incluida.

En diciembre de 1941 los estudios fueron adquiridos por el sello Estudios San Miguel.

Muchas películas se filmaron entre 1941 y 1944: “Cuando florezca en naranjo” con María Duval, “Nuestra Natacha” con Amelia Bence, “Las tres ratas” con Amelia Bence, María Duval y Mecha Ortiz, “Su mejor alumno” y “El Viejo Hucha” con Enrique Muiño, entre otras.

Desde el año 1944, en el edificio de Campichuelo 553 comenzaron a funcionar los talleres gráficos de Editorial Bell S.A. Se imprimieron publicaciones como la revista Pampa Argentina, la Enciclopedia de Historia Argentina de la Editorial Sopena, algunos trabajos de la Editorial Sudamericana y la Revista Selecciones de Readder’s Digest.

En 1960 la planta es adquirida por el Estado Argentino y comienza a imprimirse allí el Boletín Oficial.

Actualmente y desde el año 1992 funciona la Cooperativa Grafica Campichuelo.



