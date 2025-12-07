BARRIOS A LA CARTA EN EL PARQUE RIVADAVIA

El sábado 6 y domingo 7 de diciembre, el Parque Rivadavia fue escenario de “Barrios a la Carta”. Allí tuvo lugar un paseo gastronómico con más de 20 puestos, música y propuestas para todas las edades. La actividad se desarrolló con entrada libre y gratuita.

La propuesta fue parte del programa BA Capital Gastronómica del Gobierno porteño, que busca visibilizar la oferta culinaria de los distintos barrios de la Ciudad y reforzar la identidad barrial a través de sus restaurantes (con precios desde $8000), cafés (desde $3500), heladerías (desde $3500) y mercados.

Además de los puestos de comida y bebida, la edición Caballito incluyó shows en vivo y clases abiertas, y sumó actividades especiales ligadas al concurso Recetas de Familia, una iniciativa oficial que pone en valor recetas transmitidas de generación en generación por personas mayores.

A lo largo de las dos jornadas, la actividad combinó cocina callejera, pastelería, cafeterías de especialidad, heladerías y productores de mercado.

Los puestos que participaron fueron: Burger Couple, Centro Restaurante, Cocelia Gluten Free Bakery, Dejá la Vaca, Miss Arepas, Morelia Restaurant, Shami Shawarma, entre otras. También hubo heladerías como Nucha y Altra Volta y cafeterías como Le Blé, Molina Panadería-Café y Tienda de Café.