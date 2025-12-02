ATENCIÓN VETERINARIA EN PARQUE RIVADAVIA

Para vacunación antirrábica, podés acercarte sin turno

a Parque Rivadavia – Av. Rivadavia 4950, el viernes 5 de diciembre de 9 a 12.30 h.

Las Unidades Móviles Veterinarias recorren los barrios los días de semana, sábados y domingos. Los animales tienen que ir con collar o pretal y correa; si es un perro con chapita identificatoria y si es un gato en una transportadora.

Son cupos limitados, no se suspende por lluvia.