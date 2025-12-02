http://caballitotequiero.com.ar/portal/wp-content/uploads/2025/12/animales-parque-rivadavia.jpg 478 700 revistahorizonte http://caballitotequiero.com.ar/portal/wp-content/uploads/2016/05/cabtq_logo.png revistahorizonte2025-12-02 19:53:002025-12-02 20:08:06ATENCIÓN VETERINARIA EN PARQUE RIVADAVIA
ATENCIÓN VETERINARIA EN PARQUE RIVADAVIA
Para vacunación antirrábica, podés acercarte sin turno
a Parque Rivadavia – Av. Rivadavia 4950, el viernes 5 de diciembre de 9 a 12.30 h.
Las Unidades Móviles Veterinarias recorren los barrios los días de semana, sábados y domingos. Los animales tienen que ir con collar o pretal y
Son cupos limitados, no se suspende por lluvia.