CONCURSO LITERARIO Y DE PINTURA CON MOTIVO DEL DÍA DE CABALLITO

La Asociación Amigos del Museo Luis Perlotti convoca a un Concurso de Cuentos y Poesías y también a un Concurso de Dibujo y Pintura. El motivo es el Aniversario 205 del barrio de Caballito, por lo que todos los trabajos que se presenten tiene que estar relacionados con el barrio.

En el IG de la Asociación Amigos se pueden encontrar las bases y condiciones. Las distinciones a los ganadores serán entregadas en el Parque Rivadavia, el 15 de febrero a las 17 hs, en el marco de los festejos del Aniversario caballitense.