EL PASAJE MÁS ANGOSTO ESTÁ EN CABALLITO

Se trata del Pasaje Los Alpes, que cuenta con un ancho promedio de 180 cm. Nace en la calle Parral 149 y corre paralelo a las vías del Ferrocarril Sarmiento. A esta altura el ferrocarril se encuentra soterrado, lo que hace que el pasaje tenga solo una línea de construcción con siete casas; la vereda de enfrente está ausente, ya que encontramos un enrejado que muestra el curso de las vías del tren. Pertenece a los llamados pasajes ciegos, ya que no tiene salida y concluye en la puerta de entrada de una casa.

Antiguamente se lo conoció como Pasaje Beade o Meabe, apellido del dueño de los terrenos y en 1933, por Ordenanza 5361, se le asignó su nombre actual.

Los Pasajes Ciegos

Los Pasajes Ciegos, llamados también «cortadas» son aquellos que no tienen salida. En Caballito encontramos cinco: Los Alpes, Maitén, Coronda, Videla Castillo y Ortega.

Maitén: Nace en Riglos 665 y se extiende hacia el oeste, finalizando en una propiedad privada. Está ubicado dentro de la manzana delimitada por las calles Riglos, José Bonifacio, San José de Calasanz y Pedro Goyena

Coronda: Antiguamente, al construirse el Mercado del Progreso, se lo conoció como Pasaje del Mercado. Se le asignó su nombre actual en el año 1905. Nace en la salida de proveedores del mercado y se extiende hacia el sur, hasta Juan Bautista Alberdi. Lo curioso es que en la mitad de su recorrido surge, actualmente, el Pasaje Burgos que llega hasta la calle Del Barco Centenera. Hasta el año 1990 este pasaje también se llamaba Coronda. Por lo que el Pasaje Coronda tenía forma de letra «T».

Videla Castillo: Lo ubicamos en la esquina de Rojas al 400 y está comprendido dentro de la manzana formada por las calles Aranguren, Colpayo, Neuquén y Rojas. En el año 1905 se le asigna el nombre de Escobar y en 1914 toma el nombre del general mendocino José Videla Castillo.

Ortega: Es el más extenso de los pasajes ciegos. Nace en la manzana delimitada por las calles Honorio Pueyrredón, Aranguren, Rojas y Méndez de Andés, continúa con dirección al oeste, cruza Rojas y sigue una cuadra más hasta Martín de Gainza.

Otros Pasajes

La siguiente lista completa los pasajes que se encuentran en el barrio de Caballito:

Pasaje Centenario, Felix Lora, El Maestro, República De Indonesia, Florencio Balcarce, Amberes, Ampere, Olegario Victor Andrade, Burgos, Craig, Isidoro Demaría, Dinamarca, Epuyén, Escribano, Esnaola, Guido y Spano, San Ireneo, La Mar, Francisco Maciel, Matorras, Numancia, Ortega, Portugal, San Sebastián, Nicolás Vila, General Lorenzo Vintter.