LA BANDONEONISTA MILAGROS CALIVA EN EL ANFITEATRO DE PARQUE CENTENARIO

La bandoneonista, compositora y arregladora Milagros Caliva realizará un concierto de folklore argentino con eje en el chamamé junto a un ensamble integrado por Marcos Flores en guitarra, Diego Amerise en contrabajo y la voz invitada de Milagros Arancet.

La propuesta es un acercamiento a la música nativa del Litoral, en sus distintas formas de interpretación y su vigencia dentro de la música argentina actual.

Milagros Ailín Caliva (Buenos Aires, 1 de enero de 1996). Bandoneonista, compositora y arregladora argentina. Nació en CABA, en una familia con raíces en las provincias del Litoral: su madre es misionera y su padre proviene de Salta. Empezó a tocar bandoneón a los 7 años guiada por su abuelo, el bandoneonista misionero Carlos Loose, con quien realizó sus primeras presentaciones.

Antes de los 10 años ya había formado su primer conjunto y, más tarde, fue invitada a integrar el grupo de los gemelos Blas y Ernesto Martínez Riera, con quienes participó en grabaciones y escenarios en Buenos Aires y en festivales del chamamé en el noreste argentino y Brasil.

Grabó tres álbumes solistas centrados en chamamé y ha llevado su música a numerosos festivales en Argentina y en el extranjero, incluyendo presentaciones en Francia, Holanda y Brasil. En Europa presentó el espectáculo “Chamamé Sinfónico” junto a la Orquesta Kamerata Zuid de los Países Bajos, con arreglos propios. Además de su actividad con chamamé, Caliva incluye en su repertorio música de tango.

Viernes 23 a las 20 h. Entrada libre y gratuita