AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DEL TUNEL DE FEDERICO GARCÍA LORCA

En el corazón del barrio de Caballito, avanza a buen ritmo una de las obras de movilidad más esperadas por los vecinos: el Paso Bajo Nivel Federico García Lorca.

Se trata de un túnel subterráneo que pasará por debajo de las vías del Ferrocarril Sarmiento y pondrá fin a décadas de esperas, embotellamientos y contaminación en uno de los cruces más problemáticos de la Comuna 6.

La obra se desarrolla en la calle Federico García Lorca, entre Yerbal y Bogotá, muy cerca de la avenida Rivadavia y de la estación Caballito del tren Sarmiento. Este punto neurálgico separaba históricamente el barrio, con barreras que generaban enormes demoras para más de 500 vehículos en horario pico.

Durante los trabajos, se habilitó un cruce provisorio en la calle Martín de Gainza (a una cuadra de distancia), que permite mantener la conexión vehicular mientras dura la obra. Una vez inaugurado el túnel, este paso provisional se cerrará definitivamente.

La eliminación de esta barrera no solo agilizará el tránsito diario, sino que mejorará la calidad de vida, la seguridad y el valor del barrio en su conjunto.

Según las últimas actualizaciones del Gobierno porteño, la finalización está prevista para abril-mayo de 2026, tras aproximadamente 17 meses de trabajos intensivos. Una vez finalizado, este túnel de mano única permitirá: