SE COLOCARON LAS RÉPLICAS DE DOS PLACAS ROBADAS EN EL MÁSTIL DE LA PLAZA PRIMERA JUNTA

El viernes 30 de enero, la plaza Primera Junta fue testigo de un emotivo acto de reposición de dos placas, réplicas de los alto relieves realizados por el reconocido escultor Luis Perlotti, que habían sido robadas hace dos años.

El evento contó con la presencia de vecinos, integrantes de la Junta de Estudios Históricos del Caballito y de la Asociación Amigos del Museo. Darío Klehr, director del museo Perlotti, acompañado por la restauradora María Eugenia Callamullo y personal de la cuadrilla de la Comuna 6, tuvieron a su cargo la colocación de las placas en la base del mástil.

Se trata de las obras “La Porteña” y “La Pulpería de Caballito”, trabajos póstumos de Perlotti, realizados en 1969, antes de fallecer en un accidente de tránsito.

La comunidad agradece a Darío Klehr y a todos los que colaboraron en la realización y colocación de estas placas, que aunque sean réplicas, vuelven a ser parte del patrimonio del barrio.

Es un ejemplo de la importancia de la preservación del patrimonio cultural. La comunidad se siente agradecida por el esfuerzo de todos los involucrados en este proyecto y celebra la vuelta de esta obra a su lugar de origen.

Es importante aclarar que las placas robadas eran de bronce, mientras que estas réplicas fueron realizadas en cemento con una pátina que que le da aspecto de metal.