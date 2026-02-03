DANZA EN EL ANFITEATRO DE PARQUE CENTENARIO

El viernes 6 de febrero a las 20 hs se presentará en el Anfiteatro del Parque Centenario el espectáculo «La Danza de los Encuentros», un espectáculo de la Compañía Federal de Danza Argentina (CFDA) junto a Taco, Punta y Traspié Tango Company (TPT Company).

La entrada es libre y por orden de llegada hasta completar la capacidad del anfiteatro.

La obra propone un diálogo poético entre cuerpos y raíces, entre Mozart y Piazzolla, entre el ballet contemporáneo y el tango. A través del movimiento, la música y una cuidada puesta en escena, la obra construye un cruce de lenguajes que enlaza lo clásico y lo popular, lo íntimo y lo social.

Con la dirección de Rubén Torres y Nora Morales, cuenta con un amplio elenco que celebra el folklore argentino.