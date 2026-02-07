205 AÑOS DE CABALLITO, PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El barrio de Caballito se prepara para celebrar sus 205 años. Habrá múltiples actividades convocadas por diferentes instituciones del barrio.

Los festejos comenzarán izando la bandera en la Plaza Primera Junta el mismo Día de Caballito y continuarán a lo largo de la semana.

Programación

Domingo 15 – 10 h

Se izará la bandera en la Plaza Primera Junta

Domingo 15 – 17 h

Parque Rivadavia.

Entrega de Premios de los Concursos organizados por la Asociación Amigos del Museo Luis Perlotti.

Desfile de Disfraces de niños y adultos coincidiendo con el fin de semana de Carnaval

Show Musical (Ministerio de Cultura)

Domingo 15 – 19 h

Inauguración del “Paseo Mafalda”. Av. Rivadavia al 4800 en el frente de la Escuela Primera Junta.

Trabajo realizado con la técnica de mosaiquismo con la presencia de su autor, Héctor Ortiz.

Jueves 19 – 19 h

Confitería El Greco. Rivadavia 5353 1er piso

Charla sobre Historia de Caballito y Trivia Caballitense a cargo de Marina Bussio. Invitan Patrimonio de Buenos Aires y Junta de Estudios Históricos del Caballito.

Sábado 21 – 19 h

Parque Rivadavia, presentación del Coro Kennedy. Se ruega colaborar donando un útil escolar

Domingo 22 – 18 h

Visita Guiada, recorriendo la Av Rivadavia, abordando su historia y actualidad.

Punto de Encuentro: Rivadavia y Acoyte

Todas las actividades son acceso libre y gratuito.