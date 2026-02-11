EN EL DÍA DE CABALLITO SE IZARÁ LA BANDERA EN LA PLAZA PRIMERA JUNTA

Vecinos de la Plaza Primera Junta se reunirán el domingo 15 de febrero, Día de Caballito, en la Plaza Primera Junta para izar la bandera y conmemorar los 205 años del barrio.

La ocasión será propicia para reinaugurar oficialmente las placas que fueron colocadas recientemente en el mástil. Se trata de dos réplicas de altorrelieves del escultor Luis Perlotti. Las mismas fueron robadas hace dos años y la realización de las mismas fue realizada por el Profesor Darío Klehr, director del Museo Luis Perlotti.

El encuentro será junto al mástil a las 10 h.