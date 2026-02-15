EL DÍA DE CABALLITO EN EL PARQUE RIVADAVIA

.El domingo 15 de febrero el barrio de Caballito celebró sus 205 años en el Parque Rivadavia con diferentes actividades organizadas por la Asociación Amigos del Museo de Esculturas Luis Perlotti.

En primer término se entregaron los premios correspondientes a los Concursos “Caballito me Inspira” y “Caballito Pinta”.

Junto al Monumento a Bolívar se expusieron en atriles los cuadros con las obras que participaron, entre las que se encontraban las premiadas. Con ese marco se entregaron diplomas a las integrantes del jurado: Samanta Pepe, comunera y Analía Safar y Alejandra Zucconi, artistas plásticas.

A continuación se hizo entrega de diplomas a las obras premiadas de ambos concursos.

Analía Brizuela, presidente la Asociación Amigos del Museo Perlotti hizo uso de la palabra para agradecer a los participantes, felicitar a los ganadores y también a los vecinos que se hicieron presentes en este festejo.

Una vez entregados los reconocimientos tuvo lugar un show musical protagonizado por el duo “Mariana y Gabriel” que le pusieron ritmo a la tarde, haciendo bailar al público.

El evento continuó con el recitado de una poesía a cargo de Nora Díaz dedicada al Museo Perlotti.

Por último se entregó una réplica en miniatura de “La Flor de Irupé” a Anahi Martínez, funcionaria del Ministerio de Cultura. La escultura original es de Luis Perlotti y esta réplica fue realizada por el Prof. Darío Klehr.

La Asociación Amigos del Museo Luis Perlotti agradece su colaboración al Ministerio de Cultura, a la Comuna 6, a Fecoba, a la Asociación Amigos de Av. La Plata y a la Confitería El Greco.

Obras premiadas:

Cuadros

1er. Premio “Cultura, Luis, eterna presencia” de Flavia Cornes

2do. Premio “Herencia Paciente” de Victoria Moggio

Cuento

1er. Premio “El gran viaje del 205” de Sergio Mosquera

Poesía

1er Premio “Nadie sabe quienes son” de Rodrigo Gaite.