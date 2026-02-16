QUEDÓ INAUGURADO EL «PASEO MAFALDA»

El 15 de febrero, en el marco de los festejos por el Día de Caballito, se inauguró el “Paseo Mafalda”. El mismo está ubicado en el frente del Colegio Primera Junta, en Rivadavia al 4800.

Se trata de un conjunto de pequeños murales realizados por el artista Héctor Ortíz con la técnica de mosaiquismo. El Paseo Mafalda comienza con la imagen de Quino y continúan todos los personajes de la tira.

Además del autor, estuvieron presentes los comuneros Ignacio Abarca y Samanta Pepe, la directora de la escuela, integrantes de la Junta de Estudios Históricos del Caballito y vecinos que se hicieron presentes para participar de esta inauguración.

Héctor Ortiz hizo uso de la palabra para referirse a su obra y agradeció a todos los que hicieron posible esta intervención artística que ya forma parte del patrimonio del barrio de Caballito.

Constanza, directora del colegio también agradeció por este trabajo y comentó que los alumnos trabajarán durante el año realizando tareas en base a estos personajes.