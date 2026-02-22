BRILLÓ EL CORO KENNEDY EN EL PARQUE RIVADAVIA EN LOS FESTEJOS DE LOS 205 AÑOS DE CABALLITO

¡Qué emoción!

El sábado 21 de febrero, el Parque Rivadavia se llenó de alegría y música con la actuación del Coro Kennedy en los festejos de los 205 años del barrio de Caballito. Con un repertorio renovado y un público entusiasta, el coro hizo vibrar a los vecinos que acompañaron coreando los temas más conocidos. Comenzaron interpretando el tema de “Drácula», siguió “Con las Alas del Alma” , luego temas de novelas, un homenaje a Los Beatles, también a Fredy Mercuri y mucho más.

El evento fue un éxito, con momentos emotivos como el canto del «Feliz Cumpleaños».

Sobre el final, Marina Bussio, presidente de la Junta de Estudios Históricos entregó un diploma de agradecimiento al Coro y a continuación se repartió al público la letra del tema “Caballito Corazón de la Ciudad”, que todos pudieron cantar juntos.

La velita prendida y los aplausos acompañaron el festejo, que se convirtió en un momento inolvidable para la comunidad.

¡Gracias Coro Kennedy por hacer de este día un recuerdo especial para Caballito!

Una mención especial para la Comuna 6 que colaboró para que todo fuera posible, también un agradecimiento a la Gerencia Operativa de Promoción Sociocultural que aportó el sonido, a la Confitería El Greco que obsequió la torta de cumpleaños, y a la Escuela Normal Nro 4 que facilitó las gradas para el coro.