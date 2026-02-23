VISITA GUIADA A LO LARGO DE LA AVENIDA RIVADAVIA

Continuando con los eventos por la Semana de Caballito, el domingo 22 de febrero se realizó una Visita Guiada a cargo de Marina Bussio para recorrer parte de la Avenida Rivadavia.

El evento comenzó en la esquina de Rivadavia y Acoyte y se extendió hasta la calle Emilio Mitre. Con una gran afluencia de público, durante el recorrido Marina se refirió a la historia y actualidad de cada uno de los lugares por los que pasaban.

Finalmente, en la Plaza Primera Junta y luego, en la esquina de Rivadavia y Emilio Mitre, el tema central fue la historia de la histórica Veleta del Caballito que dio origen al nombre del barrio.

El público se mostró muy entusiasta y se interesó en cada una de las fotos antiguas que se iban mostrando a lo largo del recorrido.

Al finalizar la visita el grupo compartió un café y continuaron hablando de la historia del barrio.