TRIVIA CABALLITENSE

El miércoles 25 de febrero, poniendo fin a las actividades por los 205 años de Caballito, tuvo lugar una actividad en los salones de la Confitería El Greco. Allí, Marina Bussio, presidente de la Junta de Estudios Históricos del Caballito, dio una charla convocada por Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires. Marina se refirió a la historia de barrio y de la Veleta que dio nombre.

A continuación, los presentes se organizaron en grupos y tuvo lugar una Trivia, un juego de preguntas y respuestas referidas a diferentes temas relacionadas con el barrio de Caballito. Fue un momento sumamente ameno y divertido donde la idea fue “aprendamos jugando”. Las preguntas fueron sumamente sencillas, y si bien alguna tuvo un mayor grado de dificultad, todos contestaron en forma correcta.

Al finalizar, todos los presentes se llevaron un pin con el escudo de Caballito como premio por participar.

Las preguntas fueron las siguientes:

1- Cuándo es el Día de Caballito? 15 de febrero

2- En que parque está el Monumento a Bolívar? Rivadavia

3- Cuál es la continuación de la calle Rojas? Centenera

4- De qué color es la camiseta de Ferro Carril Oeste? Verde

5- Dónde está hoy la Veleta de Caballito? Museo de Luján

6- Cuál es la plaza que está en Gaona y Donato Alvarez? Plaza Irlanda

7- Cómo se llama el Museo de Esculturas que está en la calle Pujol? Luis Perlotti

8- Cuál es el Mercado que está en Rivadavia y Centenera? Mercado del Progreso

9- Cuál es la continuación de Acoyte? José M Moreno

10- Qué avenida es el límite sur de Caballito? Directorio

11- Como se llama el colegio que está en la esquina de Gaona y Cucha Cucha? Vieytes

12- Cómo se llama el colegio que está en la esq. de Av La Plata y Directorio? San José de Calasanz

13- Cuál es la Iglesia que está en J.B.Alerdi y Víctor Martínez? Santa Julia

14- Cómo se llamaba el italiano que colocó la Veleta de Caballito? Nicolás Vila

15- Cuántos Cafés Notales tiene el barrio de Caballito? 4

16- Quién fue la autora del Monumento al Cid Campeador? Anna Hungtington

17- Cuál es la iglesia que está en la esquina de Gaona y Espinosa? Ntra Sra de Buenos Aires

18- Cuántas manzanas tiene el barrio de Caballito? 482

19- Qué población tiene Caballito? 203.000 habitantes

20- Cómo se llamó el palacio que estuvo en la esquina de Rivadavia y Añasco? Palacio Carú

21- Quién fue el autor del Monumento a Bolívar? José Fioravanti

22- Qué club es más antiguo, Ferro Carril Oeste o Italiano? Italiano

23- Cómo se llama la avenida donde está la sede de la Comuna 6? Patricias Argentinas

24- Qué destacado escritor vivió en le esquina de Rivadavia y el Pasaje Balcarce? Conrado Nalé Roxlo

25- Qué conocido grupo de rock surgió del colegio Dámaso Centeno? Sui Generis

26- Quién es el protagonista del monumento de la Plaza Primera Junta? Miguel de Azcuénaga

27- Cuál es el colegio con aspecto de castillo ubicado en Av. Gaona al 2000? Santa Brígida

28- Cuál era el nombre anterior de la actual calle Federico García Lorca? Cucha Cucha

29- Cómo se llama la plaza que se construyó donde había anteriormente un trazado ferroviario? Giordano Bruno

30 – Quién es el autor del mural “Hombre, espacio, esperanza” de la Galería París? Juan Carlos Castagnino

