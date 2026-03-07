CALLES DE CABALLITO CON NOMBRES DE MUJERES

En el mes que se recuerda el Día de la Mujer recorremos las calles de nuestro barrio que rinden homenaje al género femenino. Es válido tener en cuenta lo poco representadas que están las mujeres en las calles de la ciudad, dado que, de las más de dos mil cien arterias, sólo cuarenta y tres llevan nombre de mujeres, de las cuales cuatro están en Caballito.

Avenida Patricias Argentinas

Desde Av.Díaz Vélez al 4700 hasta Leopoldo Marechal al 900

Las Patricias eran damas de la alta sociedad. También se denominó de esa manera a aquellas que tuvieron algún vínculo familiar directo con hombres de mucha influencia en la vida nacional (como ejemplo, entre otras, Gregoria Matorras de San Martín o Paula Albarracín de Sarmiento).

Algunas tuvieron actuaciones muy destacadas, como doña Remedios Escalada de San Martín, o Gregoria Pérez ó Mariquita Sánchez de Thompson.

Juana de Ibarbourou

Tramo de la calle Eduardo Acevedo, comprendido entre la Av. Patricias Argentinas y Angel Gallardo al 100.

Juana Fernández de Morales (1895-1979) Escritora uruguaya, tan reconocida que recibió el título de “Juana de América”. Juana de Ibarbourou (apellido de su marido) está considerada la más grande de las poetas uruguayas.

Hoy es imposible evocarla sin recordar a sus contemporáneas Alfonsina Storni y Gabriela Mistral. Sin embargo no estaban juntas, las unía la gente. De la argentina dice Juana: “Entre Alfonsina y yo no hubo nunca esa aproximación profunda que llega a ser una amistad del alma… ninguna de las dos nos adivinábamos.”

Sor Juana Inés de la Cruz

Tramo de Morelos entre Luis Viale y Juan B. Justo

Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana fue el nombre de nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695), ocurrido éste en San Miguel de Nepantla. A los tres años ya sabía leer, a los ocho versificaba. Quiso estudiar públicamente, se lo impidieron, no formaba parte de la razón de la época que una niña o mujer lo hiciera.

De sus composiciones sueltas, es la más famosa y exquisita aquella que dice: “Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que causais…” donde muestra una asombrosa vocación feminista y una libertad de formas casi increíbles, porque a lo largo del poema confirma su disposición de mujer, superando lo religioso.

Tuvo que defender toda su vida, ante los representantes de la Iglesia, su derecho a estudiar. En sus alegatos y cartas se expresa un feminismo de absoluta vigencia aún en esta época.

María Curie

Calle Interna del Parque Centenario. Del 0 al 99

María Sklodowska de Curie (1867-1934). Física polaca ganadora dos veces del Premio Nobel por sus descubrimientos sobre el radio.

El prestigio de Marie Curie ha conseguido eclipsar a su esposo. Nacida en Varsovia, emigró a Francia y rompió todos los moldes: fue la primera mujer doctora en ciencias y la primera profesora de la Sorbona. En 1886 se casó con Pierre y se unió a la investigación de la radiactividad natural. Lograron aislar el polonio y el radio, elementos radiactivos, y les fue otorgado en 1903 el Nobel de Física. Viuda a los 38 años, sabedora de que sus experimentos eran mortales, siguió trabajando. Sus estudios sobre el radio le valieron un nuevo Nobel, de Química, en 1911. Murió de leucemia en 1934, carcomida por años de exposición a la radiactividad”.