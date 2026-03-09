SE CELEBRARÁ EL DÍA DE LA BARRA DE LA ESQUINA

El próximo 12 de marzo se celebrará por primera vez el Día de la Barra de la Esquina. La propuesta nació de una idea de Ángel Kelly Contela, miembro de la Junta de Estudios Históricos del Caballito y fue impulsada por la Cámara de Cafés y Bares de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC). Luego de algunos trámites se convirtió en ley luego de ser aprobada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. La normativa establece que cada 12 de marzo de cada año se celebre este día y se realicen actividades para homenajear la cultura de los bares de esquina, espacios históricamente ligados a la sociabilidad porteña.

La fecha se tomó por el estreno de la película Los muchachos de mi barrio (1970) de Enrique Carreras, protagonizada por Palito Ortega, remake del clásico filme La barra de la esquina (1950) de Julio Saraceni, con Alberto Castillo.

La iniciativa busca revitalizar estos espacios de encuentro social y de amistad, especialmente entre jóvenes, en un mundo cada vez más digital. El proyecto también busca contrarrestar la tendencia a la virtualidad en las relaciones sociales, promoviendo la presencialidad y la interacción cara a cara en espacios físicos como los bares de esquina, muchos de ellos reconocidos hoy como Bares Notables de Buenos Aires.

En el barrio de Caballito, la Junta de Historia colocó, hace ya varios años, diferentes placas convirtiéndose en pionera en homenajear a las Barras de la Esquina.