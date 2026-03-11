MARIA CURIE, UN HOSPITAL CON NOMBRE DE MUJER
En el Mes de la Mujer abordamos la historia del El Hospital de Oncología «María Curie» es el único hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dedicado integramente a pacientes con patologías oncológicas y abarca el área quirúrgica, radiante y de quimioterapia.
El 31 de marzo de 1931 se inauguró el Instituto de Radiología y Fisioterapia y a partir de 1991 se lo comenzó a llamar Hospital de Oncología «Marie Curie». Fue pionero en el uso de quimioterapia para las patologías de cabeza y cuello.
En los últimos 20 años estuvo dirigido por los doctores Ricardo Losardo, Guillermo Temperley y Alejandro Fernández, sucesivamente. Desde 2024 la dirección se halla cargo del Dr Gustavo Jankilevich.
En 2025 se instala en el hospital el primer Acelerador Lineal del sistema público de hospitales de la Ciudad de buenos Aires, un hito histórico en la atención de pacientes.
Maria Curie (1867-1934) fue una científica polaca nacionalizada francesa. Pionera en el campo de la radiactividad, fue la primera persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades —Física y Química— y la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París.
Pionera de la ciencia moderna, desafió las barreras de su tiempo para convertirse en la primera en ganar dos premios Nobel. Con sus descubrimientos, no solo revolucionó la física y la química, sino que también dejó un legado imperecedero en la lucha contra el cáncer.
Se casó con Pierre Curie, con quien compartía una profunda conexión científica más que romántica. A pesar de esto, tuvieron dos hijas y colaboraron en numerosos proyectos científicos hasta la trágica muerte de Pierre en un accidente con un carruaje.