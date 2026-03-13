CECILIA GRIERSON, UNA ESCUELA CON NOMBRE DE MUJER

La Escuela Superior de Enfermería Cecilia Grierson está ubicada en la calle Ambrosett1 601, detrás del Hospital Durand

Allí se cursa La Tecnicatura Superior de Enfermería, la cual posee un plan de estudios de 28 asignaturas con un tiempo estimado de cursada de 3 años y la Tecnicatura Superior en Enfermería para Auxiliares de Enfermería, tiene en su plan de estudios 18 asignaturas que pueden cursar en 2 años.

Cecilia Grierson

Nació el 22 de noviembre de 1859 en Buenos Aires.

Fue la primera mujer que se graduó como médico en Sudamérica.

Pasó la mayor parte de su niñez en el campo, primero en Uruguay y más tarde en la estancia paterna de Entre Ríos.

A los 13 años de edad se inició en la docencia como maestra rural, a los 19 se graduó como maestra y a los 23 ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.

Si bien no existía una prohibición explícita que impidiera la inscripción, había sí una trampa reglamentaria, un requisito imposible de cumplir. Para anotarse en la carrera había que tener aprobado latín, pero esa materia se dictaba sólo en el Colegio Nacional de Buenos Aires, una institución que por entonces era sólo de varones.

Siendo todavía estudiante fundó, en el ámbito del Círculo Médico Argentino, la primera Escuela de Enfermeras del país, entidad que dirigió hasta 1913.

En el año 1888 fue Practicante Menor del hospital Rivadavia y en 1889 se graduó como médico con una tesis sobre ginecología y comenzó a ejercer en el hospital Ramos Mejía. En 1892 fundó la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios. En 1897, su libro Masaje Práctico, se convirtió en un antecedente de la literatura kinesiológica en lengua española.

Con Alicia Moreau de Justo, Elvira Rawson y Julieta Lanteri-Renshaw, entre otras, iniciaron la lucha por los derechos civiles y políticos femeninos y propusieron reformas al Código Civil en beneficio de la situación de la mujer. En 1910 presidió del Primer Congreso Feminista Internacional de la República Argentina.

Cuando murió su padre se traslada a Buenos Aires y se empleó como institutriz en una rica familia.

Cecilia Grierson falleció el 10 de abril de 1934 en Buenos Aires. En 1935, la escuela de Enfermería que ella creara, fue bautizada con su nombre.