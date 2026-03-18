MUJERES DE CABALLITO, CHARLA EN EL CAFÉ NOTABLE EL GRECO

El próximo viernes 27 de marzo, a las 18 h, en el marco del Mes de la Mujer, tendrá lugar una charla en el Café Notable El Greco, Rivadavia 5353.

La actividad, organizada por Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, estará a cargo de Marina Bussio, presidente de la Junta de Estudios Históricos del Caballito.