ACTIVIDAD EN EL LABORATORIO PATRIMONIAL CENTENERA

Subterráneos de Buenos Aires reabrirá este sábado 28 el Museo del Subte – Laboratorio Patrimonial Centenera, con una jornada especial que incluirá visitas guiadas y una programación de actividades culturales y recreativas para todo tipo de público.

Se trata de un espacio dedicado a la preservación y difusión de la historia del subte, ubicado en Av. del Barco Centenera 777, en el barrio de Caballito, que abrirá sus puertas de 15 a 20 horas.

A lo largo de la tarde, se dispondrán distintas postas temáticas vinculadas a la historia y al mantenimiento del servicio. Durante la visita, el público podrá recorrer el coche Preston N°4, uno de los cuatro que integraban la primera formación inglesa de la Línea A en 1912, conocer qué tecnologías se utilizaban para la operación del servicio y cómo se restauran piezas históricas.

Además, el espacio cuenta con sectores específicos como el Laboratorio de Planos, donde se conservan más de 50 mil planos de toda la red desde sus inicios, y el Laboratorio de Cerámicas, dedicado a la reproducción y restauración de piezas patrimoniales. También reúne una muestra patrimonial con objetos históricos de la red como antiguos molinetes, cospeles, balanzas, material gráfico y documentos que fueron quedando en desuso con la incorporación de nuevas tecnologías.

Como parte de la jornada, participarán el Círculo Ferromodelista Oeste, la Asociación Amigos del Tranvía y Biblioteca Popular Federico Lacroze, con propuestas que incluirán paseos en tranvía por orden de llegada, de 16 a 19 h, con salidas desde el Taller Polvorín (Emilio Mitre y José Bonifacio), una exposición de ferromodelistas, talleres de artesanías, música en vivo y la charla “El nodo ferroviario de Villa Luro”, a cargo de Susana H. Boragno.