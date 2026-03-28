PROPUESTAS PARA PASCUA EN PLAZA IRLANDA

Durante estas Pascuas, la Ciudad lleva la celebración a distintos barrios para que vecinos y visitantes puedan acercarse y participar de un festival único.

Durante tres días, plazas y espacios públicos se convertirán en puntos de encuentro con propuestas para toda la familia. Habrá: Búsqueda del tesoro, Talleres artísticos, Juegos para todas las edades, Artistas itinerantes, Espacio gastronómico Y un cierre muy especial con shows de música en vivo.

En Caballito, las actividades se realizarán en Plaza Irlanda el viernes 3 de abril de 15 a 19 h