CONCIERTOS DE MAYO EN EL ANFITEATRO DE PARQUE CENTENARIO

Durante mayo, el Anfiteatro del Parque Centenario ofrecerá una programación de conciertos al aire libre todos los sábados y domingos a las 16 h, con una agenda que recorrerá distintos géneros de la música popular. El ciclo incluirá recitales de folklore, jazz, chamamé, tango y funk con agrupaciones destacadas de la escena local que se presentarán en el emblemático escenario de Caballito.

El sábado 9 Garupá llegará con una propuesta dedicada a la obra de Ramón Ayala, figura central del chamamé y creador del gualambao, ritmo originado en la década del 50 y recientemente declarado Patrimonio Cultural por la provincia de Misiones. El repertorio recorrerá obras emblemáticas como El cosechero, Posadeña linda y El mensú, junto a otras piezas menos difundidas, reafirmando la potencia poética, social y musical de una de las voces fundamentales del folklore argentino.

El domingo 10 Lito Epumer Quinteto presentará su último material discográfico llamado Azabache y Azul, en el que participó Pedro Aznar cantando dos temas escritos en coautoría con Epumer. En esta ocasión lo acompañarán Cristian Judurcha en batería, Nicolás Sanucci en bajo y voz y Joaquín Sellan junto a Julián Gancberg en teclados. Como invitado participará Manu Sija en voz y violín.

El sábado 16 la Orquesta del Plata volverá al Parque Centenario con una fusión de tradición y pasión. La Orquesta del Plata —integrada por Poly Pérez en contrabajo, Leandro “Tata” Vilches en guitarra y Lucas Gómez en bandoneón y Florencia Lazarte en voz— nació en la emblemática Milonga Del Plata, en Mataderos, un espacio donde se respira el auténtico espíritu del tango. El grupo desarrolló un sonido propio que captura la esencia de la música popular argentina, tendiendo un puente entre lo clásico, lo tradicional y lo innovador.

La tarde del domingo 17 será para disfrutar del jazz de la mano del cuarteto NBMV Jazz 4tet integrado por Ricardo Nolé en piano, Lio Biondelli en saxos, Julián Montauti en contrabajo y Martín Vicente en batería. Presentarán su segundo disco titulado El Día Después que profundiza la interacción y la búsqueda sonora que ya había sido destacada por la crítica en su primer trabajo, Nai’s Groove.

El sábado 23 Ricardo Cavalli, saxofonista, compositor y referente del jazz argentino, presentará un concierto en formato cuarteto junto a destacados músicos de la escena local. La propuesta combina un recorrido por el repertorio clásico del género con composiciones propias.

El domingo 24 el Anfiteatro del Parque Centenario recibirá a la Orquesta Típica de la UNSAM, dirigida por los maestros Ramiro Gallo y Hernán Possetti. La agrupación recrea la formación histórica de la orquesta típica, emblema del tango argentino, y la proyecta al presente con un repertorio que incluirá grandes clásicos, obras contemporáneas y arreglos de estudiantes y egresados de la universidad.

El sábado 30 los Funky Torinos darán un recital que celebrará el legado de Willy Crook. La histórica banda, que supo acompañar al recordado saxofonista, recrea su obra como máximo exponente del funk argentino, con el característico sonido cargado de groove, soul y funk. Una banda de culto que sigue recorriendo escenarios porteños.

Para culminar los conciertos del mes, el domingo 31 se presentará la Orquesta Argentina de Charangos, dirigida por Ricardo Goldman, con un recital de folklore.

Todos los conciertos son en Leopoldo Marechal y Av. Lillo a las 16 h, con entrada libre y sin costo hasta completar la capacidad del espacio. Se suspenden por lluvia.