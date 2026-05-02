HABRÁ UN NUEVO MURAL DEDICADO AL PAPA FRANCISCO EN EL SUBTE A

En el marco del primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, Subterráneos de Buenos Aires inaugura hoy un mural de la artista Nora Iniesta en su honor, en la estación San José de Flores de la Línea A.

La inauguración de la obra, que lleva el nombre de Homenaje, se realizará a las 17 en el hall de entrada, en el acceso directo a la Basílica de San José de Flores, uno de los sitios más significativos en la vida de Jorge Mario Bergoglio, donde sintió su vocación religiosa durante una confesión. El párroco de la iglesia, Martín Bourdieu, bendecirá el mural.

Al respecto, el presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Javier Ibañez, afirmó: “Francisco fue el Papa que viajaba en subte, que era cercano a la gente, un símbolo de humildad y austeridad. Por eso decidimos homenajearlo en esta estación, en el barrio de su infancia, para anclar su figura en la ciudad a la que le dedicó su vocación y compromiso”. Y agregó: “Es una forma de reconocer una identidad porteña que no dejó atrás, incluso cuando asumió su misión en el Vaticano”.

Por su parte, Iniesta sostuvo: “Decidí hacer esta obra porque me parece importante que exista en la Ciudad de Buenos Aires una imagen artística, que rinda homenaje a nuestro querido Papa argentino. La memoria no debe faltar nunca. Y dónde mejor que en esta estación, para que el usuario cotidiano del Subte lo recuerde y lo tenga presente siempre”.

Se trata de un mural realizado en mosaico veneciano, de 1,70 por 2,54 metros, que busca generar un recorrido simbólico que vincule la memoria espiritual del lugar con el tránsito cotidiano de los miles de pasajeros.

La artista Nora Iniesta, cuyas obras han sido exhibidas en ciudades como París, Venecia, Seúl, Brasilia, Varsovia, Doha y Nueva Delhi, es Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y ha sido distinguida por el Senado de la Nación. Su trabajo se caracteriza por poner en diálogo símbolos nacionales, identidad, memoria y afectos colectivos.

En la red de subterráneos, Iniesta también se encuentra presente en la estación Belgrano de la Línea E, con un mural de la bandera argentina.

Otras obras que homenajean a Francisco en la estación

En San José de Flores, los usuarios también pueden encontrar dos obras alusivas de los artistas Adrián Pallarols y Julio Lavallén, que representan el Olivo por la Paz y que fueron inauguradas hace diez años.

En ese sentido, Pallarols realizó una escultura de plata forjada y cincelada a mano, confeccionada a pedido de Papa Francisco con motivo del Primer Partido por la Paz disputado en el Estadio olímpico de Roma, en el cual se convocó a los 50 jugadores más importantes del mundo. La pieza tiene 24 olivas que hacen referencia a los 12 apóstoles y los 12 ancianos del Antiguo Testamento.

Por otro lado, Lavallén realizó un olivo de acero de 2,10 m de alto x 4, 20 m de ancho en tres niveles: el fondo es un cielo pleno en azul; el segundo nivel, que sobresale unos 5 cm del fondo, es el árbol con su tronco y parte del follaje; y el tercer nivel incrementa la frondosidad del follaje.