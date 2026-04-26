JORNADA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PERROS Y GATOS EN LA SEDE DE LA COMUNA 6

Si querés aprender a cuidar de manera responsable a tu perro o gato, y conocer cómo actuar ante algunas emergencias veterinarias, te invitamos a participar de la charla sobre “Primeros auxilios para perros y gatos” a cargo de la Médica Veterinaria Melisa Osores MN 9.881, donde hablaremos de algunas de las emergencias y/o urgencias que pueden presentarse con nuestros animales, y cómo actuar para brindarles la asistencia que necesitan.