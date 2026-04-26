http://caballitotequiero.com.ar/portal/wp-content/uploads/2026/04/perros-y-gatos.jpg 570 600 revistahorizonte http://caballitotequiero.com.ar/portal/wp-content/uploads/2016/05/cabtq_logo.png revistahorizonte2026-04-26 19:43:062026-04-28 19:49:32JORNADA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PERROS Y GATOS EN LA SEDE DE LA COMUNA 6
JORNADA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PERROS Y GATOS EN LA SEDE DE LA COMUNA 6
Si querés aprender a cuidar de manera responsable a tu perro o gato, y conocer cómo actuar ante algunas emergencias veterinarias, te invitamos a participar de la charla sobre “Primeros auxilios para perros y gatos” a cargo de la Médica Veterinaria Melisa Osores MN 9.881, donde hablaremos de algunas de las emergencias y/o urgencias que pueden presentarse con nuestros animales, y cómo actuar para brindarles la asistencia que necesitan.
¡Te esperamos!