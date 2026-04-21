CUMPLIÓ 50 AÑOS LA JUNTA DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DEL CABALLITO

El martes 21 de abril la Junta de Estudios Históricos del Caballito celebró su medio siglo de vida. El evento tuvo lugar en la Asociación de Fomento y Biblioteca Popular General Alvear, que es el sitio donde la Junta se reune mensualmente desde hace más de 30 años.

Durante la celebración hizo uso de la palabra la actual presidente, Marina Bussio para referirse a la historia de la institución. A continuación se descubrió una placa en el hall se la Asociación Alvear. Estuvieron presente representantes de diferentes Juntas de Historia, el vicepresidente de la Junta Central de Estudios Históricos de Buenos Aires, Rubén Camillozzi, los integrantes de la Junta Comunal 6, Samanta Pepe e Ignacio Abarca, la presidente de la Asociación Alvear, Cristina Colombo y miembros de la Junta de Historia de Caballito.

A continuación, torta mediante, se cantó el Feliz Cumpleaños y se apagaron las velitas. Para finalizar, Nora Díaz, poeta e integrante de la Junta, recitó un poema de su autoría referido a esta celebración.

La Junta de Estudios Históricos del Caballito se fundó el 21 de abril de 1976. Por entonces tenía su sede en el club Ferrocarril Oeste y la primera Comisión Directiva estuvo presidida por Fernando Bastide. El primer acto público se realizó en las instalaciones de dicho club el viernes 28 de mayo de 1976. En esa ocasión, Arnaldo Cunietti Ferrando y Emilio Juan Vattuone expusieron sobre el tema Caballito y el viejo partido de San José de Flores, siendo nombrados ambos disertantes padrinos de la Junta.

Tras la renuncia de Bastide, lo sucedió en la presidencia Graciela Pérez Villamil. La Junta continuó con las tareas de investigaciones barriales y organizó, en octubre de 1990, la Primera Jornada de Historia del Barrio del Caballito. Tales jornadas se sucedieron cada año hasta 1999.

En el mes de diciembre de 1990 tuvo lugar una reestructuración institucional y se trasladó el lugar de reuniones al Club Italiano, ubicado en Av. Rivadavia 4731. Por renuncia de la señora Pérez Villamil, a partir del 1 de abril de 1994 se eligieron nuevas autoridades y la Comisión Directiva fue presidida por Osvaldo Sidoli. Por entonces, la nueva sede de la Junta era la Asociación de Fomento y Biblioteca Popular “General Alvear”, sita en Avellaneda 542 del barrio de Caballito. Allí continúa hasta la actualidad celebrando sus sesiones ordinarias los segundos jueves de cada mes.

En 2004 asumió la presidencia Aquilino González Podestá. Lo sucedió Carlos Susini y desde 2025 la presidencia está a cargo de Marina Bussio.