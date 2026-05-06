LA POLICÍA DE LA CIUDAD DETUVO A TRES PERSONAS TRAS UN INTENTO DE ROBO EN LA CALLE OTAMENDI

La Policía de la Ciudad detuvo a tres personas, dos colombianos y una mujer argentina de 22 años que registraba pedido de captura vigente por homicidio, luego que ingresaran a robar en un edificio del barrio de Caballito.

La policía fue alertada por una vecina que denunció que un grupo de ladrones intentaba ingresar a un departamento en el edificio ubicado en la calle Otamenti al 400. Al llegar, los oficiales advirtieron que en el segundo piso había personas ajenas al inmueble.

Al ver a los policías, los delincuentes huyeron por los techos a un edificio lindero de la calle Aranguren al 100, del que escaparon rompiendo la puerta. El personal de la Comisaría Vecina 6A rápidamente emitió el alerta y en el Pasaje Numancia se logró detener a la mujer y a uno de los hombres, mientras que el tercer imputado fue apresado en el Parque Centenario.

Luego, se verificó que en el segundo piso había un departamento deshabitado con la puerta dañada. En poder de los detenidos se secuestraron una mochila, una llave de fuerza, tres destornilladores y un par de guantes.

Entre los imputados, la mujer de 22 años registra un pedido de captura por un homicidio simple del 21 de abril de este año. En tanto, los otros dos detenidos son de nacionalidad colombiana, de 36 y 46 años, y no registran antecedentes.