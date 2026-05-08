VACUNACIÓN GRATUITA PARA MASCOTAS

Animales BA Perros y Gatos proporciona las herramientas necesarias a los vecinos de la Ciudad para lograr el bienestar de los perros y los gatos que en ella habitan, y contribuye con la convivencia armónica y responsable de estos animales domésticos y sus tutores en el espacio público. Por ello se brinda un servicio de castraciones y vacunación antirrábica para caninos y felinos totalmente gratuito, a través de los Centros Fijos Veterinarios y las Unidades Móviles.

Para vacunación antirrábica, podés acercarte sin turno

Parque Rivadavia – Av. Rivadavia 4950, el sábado 9 de mayo de 9 a 12.30 h.

Plaza Irlanda – Gaona y Donato Álvarez, el sábado 16 de mayo de 14 a 17.30 h.

Las Unidades Móviles Veterinarias recorren los barrios los días de semana, sábados y domingos. Los animales tienen que ir con collar o pretal y correa; si es un perro con chapita identificatoria y si es un gato en una transportadora.

Son cupos limitados, no se suspende por lluvia.

Si querés vacunar a tu perro o gato contra la rabia, podés acercarte sin turno previo, a cualquiera de los operativos de vacunación antirrábica, en las fechas, horarios y locaciones que figuran en el cronograma.

Aviso importante. Para evitar demoras y cuidarnos entre todos, te pedimos que traigas a tu perro con collar o pretal, chapita identificatoria, correa y bozal, o en su transportadora si es un gato.