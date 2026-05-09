EL MUSEO PERLOTTI EXPONDRÁ OBRAS DE DOS IMPORTANTES ESCULTORES

El jueves 14 de mayo a las 17 h se inaugurará en el Museo de Esculturas Luis Perlotti (Pujol 644) la muestra “Lo arcaico por venir. Esculturas de Antonio Oriana y Rubén Locaso”, que integra el ciclo Homenaje a Grandes Maestros, orientado a la puesta en valor de figuras relevantes de la escultura argentina.

La muestra reunirá un conjunto de obras realizadas entre las décadas de 1980 y 2000, proponiendo un recorrido por dos modos de concebir la práctica escultórica y su relación con la temporalidad, a partir de los lenguajes desarrollados por Antonio Oriana y Rubén Locaso en esculturas y obras bidimensionales.

Bajo la curaduría de María José Pérez, la exposición —ubicada en la sala del primer piso del museo— articulará un diálogo entre dos enfoques diferenciados dentro del campo de la escultura contemporánea, atendiendo a sus procedimientos formales, materiales y conceptuales.

En Rubén Locaso (Italia, 1934 – Buenos Aires, 2001), la figura se desplaza hacia la tensión y la apertura formal, donde el cuerpo aparece como interrogación en permanente proyección.

En Antonio Oriana (Buenos Aires, 1931 – 2022), en cambio, la forma se organiza a partir de procesos de síntesis y condensación, donde el cuerpo fragmentado o insinuado se estructura desde una lógica interna rigurosa.