http://caballitotequiero.com.ar/portal/wp-content/uploads/2026/06/AAAA.jpg 526 526 revistahorizonte http://caballitotequiero.com.ar/portal/wp-content/uploads/2016/05/cabtq_logo.png revistahorizonte2026-06-10 19:02:492026-06-15 19:08:59NUEVOS TALLERES DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ASTRONOMÍA
NUEVOS TALLERES DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ASTRONOMÍA
Taller Observacional: Novas y Supernovas
¿Qué sucede cuando una estrella aumenta repentinamente su brillo o cuando una explosión estelar ilumina una galaxia entera?
Los invitamos a descubrir algunos de los fenómenos más espectaculares del universo en este nuevo taller observacional.
Viernes 12 y 19 de junio
20:00 a 22:00 hs
A cargo de Mario Gorelli, Jorge Carrizo y Néstor Barroso
2 clases teóricas
Posible práctica observacional para registrar una supernova real
Posibilidad de integrarse al nuevo grupo de observación y estudio de Novas y Supernovas
Aprenderemos sobre:
Novas y supernovas
Curvas de luz
Espectros
Remanentes estelares
Técnicas de búsqueda y observación
La historia de algunos de los eventos más importantes observados por la humanidad
Arancel:
Público general: $30.000.-
Socios: $15.000.-
Inscripciones en www.asaramas.ar o en nuestra sede social de lunes a sábados de 19 a 23 hs.
Cupo limitado.