NUEVOS TALLERES DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ASTRONOMÍA

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Taller Observacional: Novas y Supernovas
¿Qué sucede cuando una estrella aumenta repentinamente su brillo o cuando una explosión estelar ilumina una galaxia entera? ✨
Los invitamos a descubrir algunos de los fenómenos más espectaculares del universo en este nuevo taller observacional.
🗓️ Viernes 12 y 19 de junio
🕗 20:00 a 22:00 hs
👨‍🏫 A cargo de Mario Gorelli, Jorge Carrizo y Néstor Barroso
🔭 2 clases teóricas
🌌 Posible práctica observacional para registrar una supernova real
⭐ Posibilidad de integrarse al nuevo grupo de observación y estudio de Novas y Supernovas
Aprenderemos sobre:
💥 Novas y supernovas
📈 Curvas de luz
🌈 Espectros
🌌 Remanentes estelares
🔭 Técnicas de búsqueda y observación
✨ La historia de algunos de los eventos más importantes observados por la humanidad
💲 Arancel:
Público general: $30.000.-
Socios: $15.000.-
📌 Inscripciones en www.asaramas.ar o en nuestra sede social de lunes a sábados de 19 a 23 hs.
⚠️ Cupo limitado.