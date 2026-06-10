NUEVOS TALLERES DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ASTRONOMÍA

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Taller Observacional: Novas y Supernovas

¿Qué sucede cuando una estrella aumenta repentinamente su brillo o cuando una explosión estelar ilumina una galaxia entera?

Los invitamos a descubrir algunos de los fenómenos más espectaculares del universo en este nuevo taller observacional.

Viernes 12 y 19 de junio

20:00 a 22:00 hs

A cargo de Mario Gorelli, Jorge Carrizo y Néstor Barroso

2 clases teóricas

Posible práctica observacional para registrar una supernova real

Posibilidad de integrarse al nuevo grupo de observación y estudio de Novas y Supernovas

Aprenderemos sobre:

Novas y supernovas

Curvas de luz

Espectros

Remanentes estelares

Técnicas de búsqueda y observación

La historia de algunos de los eventos más importantes observados por la humanidad

Arancel:

Público general: $30.000.-

Socios: $15.000.-

www.asaramas.ar Inscripciones eno en nuestra sede social de lunes a sábados de 19 a 23 hs.