DESPUÉS DE UN AÑO CERRADO REABRIÓ EL VIEJO BUZÓN

Luego de casi un año cerrado por reformas reabrió el Bar Notable «El Viejo Buzón». Ubicado en la esquina de Neuquén y Espinosa, recibió una declaración como esquina histórica por la Legislatura porteña en 1993. Felipe «Toto» Evangelista (75), su dueño, ex presidente de Ferro Carril Oeste y hombre de barrio si los hay, se asoció con un experto en bares notables para darle al lugar que lo mantiene vivo la oportunidad que se merece.
Toto es el corazón del lugar. El que se quedó cuando todo indicaba que había que irse, y el que supo pedir ayuda cuando llegó el momento. El que saluda a los clientes y predica la nueva carta con orgullo: bife ferroviario, tortilla vaga y sabrosa, rabas doradas, el regreso del fosforito y un choripán de proporciones generosas para los que pasan antes o después de la cancha de Ferro, que queda a una cuadra y media.
Antes de ser un bar, fue una panadería. «Desde 1910 hasta fines de los 80, que fue creo un despacho de pan», cuenta Toto. Las dueñas del inmueble son las nietas de doña Carmen, la panadera original.
En el 87 abrió el bar, lo puso un hermano de Toto. En 2011 se hizo cargo él. «Mi vieja era muy cocinera. Yo le agregué un poco la impronta del recuerdo de la abuela con mi mamá.» No era el plan, pero tampoco lo dudó demasiado.
Toto cuenta con orgullo que en los 90 fue presidente del Club ferrocarril Oeste. “No se dieron los resultados”, declara cuando se le pregunta cómo le fue. Pero quizás haya perdido un par de torneos pero ganó el cariño de los vecinos, que lo saludan cuando entran a sus bar o de los dirigentes actuales que lo reconocen y visitan.
En 2024 fue declarado Personalidad Destacada de la Ciudad, La Legislatura porteña lo distinguió en el ámbito de la Cultura, un reconocimiento que resume décadas de tareas para el barrio.
La remodelación de El Viejo Buzón nos trae novedades, ahora cuenta con un cómodo deck para estar calefaccionados en la vereda. También se han renovado sus baños que se ubicaron en el primer piso. El salón presenta más capacidad y el menú ofrece novedades y variedades.