DESPUÉS DE UN AÑO CERRADO REABRIÓ EL VIEJO BUZÓN

En el 87 abrió el bar, lo puso un hermano de Toto. En 2011 se hizo cargo él. «Mi vieja era muy cocinera. Yo le agregué un poco la impronta del recuerdo de la abuela con mi mamá.» No era el plan, pero tampoco lo dudó demasiado.

Toto cuenta con orgullo que en los 90 fue presidente del Club ferrocarril Oeste. “No se dieron los resultados”, declara cuando se le pregunta cómo le fue. Pero quizás haya perdido un par de torneos pero ganó el cariño de los vecinos , que lo saludan cuando entran a sus bar o de los dirigentes actuales que lo reconocen y visitan.

En 2024 fue declarado Personalidad Destacada de la Ciudad, La Legislatura porteña lo distinguió en el ámbito de la Cultura, un reconocimiento que resume décadas de tareas para el barrio.

La remodelación de El Viejo Buzón nos trae novedades, ahora cuenta con un cómodo deck para estar calefaccionados en la vereda. También se han renovado sus baños que se ubicaron en el primer piso. El salón presenta más capacidad y el menú ofrece novedades y variedades.