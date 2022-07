Finalmente el 14 de julio Legislatura porteña aprobó la ley que favorece la creación del Parque Lineal. Recordemos que la obra se mantiene paralizada desde febrero último por un fallo judicial que respondió a un amparo presentado por un grupo de vecinos en contra de la iniciativa.

Con la sanción de esta norma el gobierno de la ciudad obtuvo la luz verde que necesitaba para continuar adelante con el proyecto. Al frenar la obra, la Justicia había exigido que la transformación de la tradicional traza fuera refrendada por una ley.

El proyecto contempla que la avenida Honorio Pueyrredón se convierta en mano única con sentido hacia el norte, por lo que los colectivos se desviarán y habrá nuevas paradas en las calles Rojas e Hidalgo y la avenida Acoyte. Esto, a su vez, permitirá renovar unos 16.623 metros cuadrados de espacio público, de los cuales unos con 9556 serán destinados a zonas verdes y 7067, a espacio peatonal.

Para poder concretar la construcción, el Ejecutivo local planea destinar un total de $497.155.461 a la creación del corredor verde entre las plazas 24 de septiembre y Giordano Bruno, que tendrá ocho cuadras de largo y entre 10 y 13 metros de ancho.

En ese tramo se instalará mobiliario público, como bancos, canchas de fútbol-tenis y postas aeróbicas. Además, a los plátanos y robles de la avenida se sumarán 204 árboles de otras 18 especies.

Matías López, presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte manifestó: “La iniciativa se motiva en la transformación urbana, a fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos de la ciudad (…) se trata de un parque vecinal lineal con el cual se busca generar más áreas verdes absorbentes para la comuna a lo largo de ocho cuadras. El parque vecinal proyectado incorporará una hectárea de sectores de pasto con arbolado para el disfrute del público, postas de descanso, una calle de convivencia”, detalló. “Esta obra no afecta los árboles ni el bulevar existentes y suma unos 200 nuevos ejemplares en la ciudad, algo que es vital. Este proyecto contribuye a mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

Por otra parte Pablo Sznajdleder, vecino de Caballito, afirmó: “Esta obra va a revitalizar el barrio. Va a aumentar la actividad económica porque se van a generar nuevos puestos de trabajo; emprendimientos gastronómicos, cafés y esas cosas. Creo que los vecinos que se oponen lo hacen por una cuestión política, porque no les gusta el gobierno de la ciudad”.

“Sobre el tránsito, no va a afectar en nada. De hecho, la avenida Honorio Pueyrredón ya está cerrada desde febrero [por las obras paralizadas] y no colapsó ninguna calle lateral. Yo transito Hidalgo todas las mañana en hora pico y no hay ninguna congestión ni nada fuera de lo habitual. Estoy seguro de que cuando el parque esté terminado todos lo van a validar.