Para celebrar los 70 años de su creación, el Anfiteatro del Parque Centenario, el único de este tipo en toda la ciudad, ingresará en una etapa de renovación tecnológica que se sumará a la puesta en valor que ya se había realizado en su infraestructura tiempo atrás. El escenario, conocido como “El Anfi”, es un símbolo del barrio de Caballito y referente del movimiento artístico y cultural porteño.

Más de 210.000 personas asistieron a los 104 espectáculos gratuitos que se realizaron este año. La renovación tendrá un impacto sensorial en todo el público que podrá seguir disfrutando de la música y los shows sin generarse un gasto extra. Equipamientos para las telecomunicaciones internas, mejoras en el sonido de los espectáculos, luminarias bajo consumo y sustentables y módulos de aire acondicionado en diferentes áreas de trabajo son parte de las mejoras por venir.

La renovación de El Anfi se realiza gracias a un convenio entre el Ministerio de Cultura de la Ciudad y la empresa de electrodomésticos Peabody, firmado durante la gestión del ex ministro Enrique Avogadro. El acuerdo tiene un plazo de dos años en el que la firma se compromete a aportar US$20.000 para la compra de equipos y la reparación de baños (de uso público y de los artistas) y de la puesta en valor de la fachada, de las gradas, los pasillos de paso y la cartelería externa. A cambio habrá publicidad de Peabody en diversos sectores. La flamante ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, acompaña la iniciativa.

“Peabody pone su marca, pero no el nombre no cambia, seguirá siendo Anfiteatro Eva Perón del Parque Centenario, con el esponsoreo en los diferentes espacios. No habrá naming, no perdemos la identidad, simplemente es una política que logró combinar el sector público con el privado para favorecer este lugar tan emblemático”, contó el gerente del anfiteatro, Facundo Suárez.