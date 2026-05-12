1932 – 2026: ANIVERSARIO DEL INSTITUTO GUILLERMO RAWSON

El Colegio Guillermo Rawson está situado sobre la avenida Rivadavia 4641. Su edificio de principios de siglo es para muchos el referente más genuino de un estilo arquitectónico nacido en Europa en las postrimerías del siglo XIX: el art nouveau. El Arquitecto autor del proyecto fue Benedetto.

El Instituto Guillermo Rawson fue fundado por el profesor José Guillermo Torres, quien provenía de una familia ligada desde hacía tiempo a la educación argentina: su padre, el Dr. Avelino Torres, fue figura destacada en los medios educacionales de entonces; aún hoy, su nombre permanece vinculado a proyectos pedagógicos y establecimientos de enseñanza.

Fue el 7 de mayo de 1932 cuando el Ministerio de Educación le otorgó al Instituto su habilitación definitiva. Se constituyó, de ese modo, en el primer colegio nocturno de varones, adscripto a la enseñanza oficial. Con el paso del tiempo, se expandió progresivamente a otros turnos y pasó a ser mixto.

El colegio es privado, laico y mixto. Las tres secciones (Jardín, Primaria y Secundaria) se articulan entre sí, logrando un proyecto educativo dinámico e importante.