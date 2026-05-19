25 DE MAYO EN LA PLAZA PRIMERA JUNTA

La Junta de Estudios Históricos del Caballito convoca a los vecinos a celebrar el 25 de Mayo. En esta oportunidad, como en todas las fechas patrias, el evento será a las 10 de la mañana junto al mástil de la Plaza Primera Junta.

El evento será para festejar los 216 años del Primer Gobierno Patrio y los 118 años de la inauguración de la Plaza Primera Junta .

En este acto se estrenará una nueva bandera, colaboración de la Junta Comunal 6. Se invita a los vecinos a que se acerquen y participen de esta celebración patria.