http://caballitotequiero.com.ar/portal/wp-content/uploads/2026/05/25-de-mayo.jpg 522 700 revistahorizonte http://caballitotequiero.com.ar/portal/wp-content/uploads/2016/05/cabtq_logo.png revistahorizonte2026-05-19 13:07:382026-05-22 13:21:1625 DE MAYO EN LA PLAZA PRIMERA JUNTA
25 DE MAYO EN LA PLAZA PRIMERA JUNTA
La Junta de Estudios Históricos del Caballito convoca a los vecinos a celebrar el 25 de Mayo. En esta oportunidad, como en todas las fechas patrias, el evento será a las 10 de la mañana junto al mástil de la Plaza Primera Junta.
El evento será para festejar los 216 años del Primer Gobierno Patrio y los 118 años de la inauguración de la Plaza Primera Junta .
En este acto se estrenará una nueva bandera, colaboración de la Junta Comunal 6. Se invita a los vecinos a que se acerquen y participen de esta celebración patria.