DETIENEN A DOS LADRONES INTENTANDO VENDER UN CELULAR ROBADO EN CABALLITO

La Policía de la Ciudad detuvo a dos ladrones de 16 y 17 años, uno de ellos de nacionalidad boliviana, que habían robado un celular en Villa Soldati e intentaron venderlo horas más tarde en Caballito.

El hecho comenzó en el barrio Los Piletones, en la calle Esperanza al 1400, de Villa Soldati, donde los delincuentes le sustrajeron el teléfono a una joven de 23 años.

A partir de la denuncia de la víctima, efectivos de la División Investigaciones Comunales 8 iniciaron tareas investigativas y lograron establecer que los autores del robo buscaban comercializar el dispositivo sustraído en plataformas online.

Con esa información, los policías montaron un operativo encubierto bajo la modalidad de “entrega controlada”, simulando la compra del celular robado, en colaboración con personal de la Comisaría Vecinal 8B.

El procedimiento se concretó en General Martín Gainza al 200, en Caballito, donde los sospechosos fueron interceptados justo cuando intentaban vender el teléfono.

La Policía recuperó el celular robado y detuvo a los ladrones, evitando además que el dispositivo ingresara al circuito de reventa ilegal.

Intervinieron la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 9, a cargo del Dr. Herrera, y el Juzgado de Menores N° 1, a cargo del Dr. Von Leers.