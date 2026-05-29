LA ESTACIÓN CABALLITO SERÁ CABECERA DEL SARMIENTO POR SEIS MESES

La modificación del servicio se extendería por al menos seis meses debido a obras de renovación de vías en el ingreso a la terminal porteña.

Miles de pasajeros del Tren Sarmiento deberán modificar sus recorridos habituales cuando comiencen las obras de renovación ferroviaria entre Caballito y Once. Según se informó, durante al menos seis meses las formaciones dejarán de llegar a la terminal porteña y la estación Caballito funcionará como cabecera provisoria del servicio.

La medida forma parte de un proyecto de modernización que contempla la renovación integral de 7,5 kilómetros de vías, además de trabajos sobre aparatos ferroviarios y estructuras clave en el tramo final del recorrido.

La obra incluye la instalación de nuevos paragolpes en Once, el reemplazo de antiguos durmientes de madera por materiales sintéticos, tareas de mantenimiento en alcantarillas y refuerzos sobre un puente peatonal de la zona.

Aunque todavía no hay una fecha confirmada para el inicio de los trabajos, la apertura de sobres de la licitación está prevista para el 20 de julio y se estima que las tareas podrían comenzar entre fines de 2026 y principios de 2027.

De acuerdo con la planificación oficial, las intervenciones se concentrarán inicialmente en Caballito, ya que la estación deberá adaptarse para operar temporalmente como terminal ferroviaria mientras se realizan las obras en Once.

El cambio impactará de lleno en los usuarios que utilizan diariamente el Sarmiento para llegar al centro porteño y combinar con la línea A de subte o distintas líneas de colectivos. Durante el período de obras, quienes viajen desde el oeste del conurbano deberán completar el trayecto por otros medios de transporte, lo que implicará más tiempo de viaje y mayores costos.

La renovación busca mejorar la infraestructura ferroviaria de uno de los ramales más utilizados del área metropolitana, aunque la interrupción parcial del servicio obligará a reorganizar la movilidad de miles de pasajeros durante varios meses.